Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 71 коп.

УрБК, Москва, 30.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2023 года. Курс долл. США на вырос 38,42 коп., до 76,97 руб., евро — на 71,09 коп., до 83,48 руб.