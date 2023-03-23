Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 71 коп.

УрБК, Москва, 30.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2023 года. Курс долл. США на вырос 38,42 коп., до 76,97 руб., евро — на 71,09 коп., до 83,48 руб.
УрБК, Москва, 23.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 марта 2023 года. Курс долл. ...21.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 21.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 марта 2023 года. Курс долл. ...17.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 66 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 марта 2023 года. Курс долл. ...07.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2023 года. Курс долл. ...02.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...