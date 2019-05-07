В Свердловской области произошел взрыв на газопроводе

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Возле поселка Пелым в Свердловской области ночью 29 марта произошел взрыв на газопроводе «Ямбург — Елец 1». На месте происшествия возник пожар, сообщает «Коммерсантъ».
Предположительно, причиной возгорания стала разгерметизация. В «Газпром трансгаз Югорск» уточнили, что в этот момент участок газопровода был отключен для ремонта и не использовался для транспортировки газа. Пострадавшие отсутствуют.
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