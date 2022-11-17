Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Свердловской области в феврале выдали 1 тыс. 431 кредит на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 6,5% меньше уровня предыдущего месяца этого года (1 тыс. 530 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (3,2 тыс. ед.), Московская область (3 тыс. ед.), Татарстан (2,7 тыс. ед.), Санкт-Петербург (2,7 тыс. ед.) и Краснодарский край (2,3 тыс. ед.).
В целом по стране в феврале выдали 52,6 тыс. автокредитов, что на 0,8% меньше показателя предыдущего месяца этого года (53 тыс. ед.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в феврале число выданных автокредитов снизилось значительнее — на 20,9% (в феврале 2022 года — 66,5 тыс. ед.).
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