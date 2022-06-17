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На Свердловскую область приходится 2% вакансий от знающих китайских язык соискателей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. За I квартал 2023 года в России размещено более 33 тыс. резюме, в которых указано владение китайским языком. Из них 2% — в Свердловской области, сообщается в исследовании hh.ru.

Чаще всего подобные соискатели ищут работу переводчиков (8% резюме), менеджеров по продажам (6%) и учителей или преподавателей (5%). Высшее образование есть у 82% разместивших резюме, незаконченное высшее — у 13%, среднее специальное — у 5%.

Медианная ожидаемая зарплата по стране у владеющих китайским языком составила 70 тыс. руб. В Екатеринбурге они в среднем рассчитывают на 62 тыс. руб.

Также 5,5 тыс. соискателей готовы переехать ради работы в Китай. Они в среднем хотели бы получать 110 тыс. руб. Кандидаты из Екатеринбурга — 80 тыс. руб.

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