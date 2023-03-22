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Спрос на носимую электронику в России может снизиться на 20%

УрБК, Москва, 29.03.2023. В России за 2023 год спрос на носимую электронику (наушники, умные часы, фитнес-браслеты) может снизиться на 20% в количественном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз дистрибутора diHouse.

Это связано с сокращением поставок популярных брендов. Оставшиеся на российском рынке производители и новые китайские бренды могут удовлетворить спрос только в нижнем и среднем ценовых сегментах.

Еще одним фактором может быть перенасыщение рынка контрафактом. Спрос россиян на наушники и портативные колонки снижается из-за опасений приобрести подделку. Причем подобные товары успели сравняться по цене с оригинальными.

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