Спрос на носимую электронику в России может снизиться на 20%

В России за 2023 год спрос на носимую электронику (наушники, умные часы, фитнес-браслеты) может снизиться на 20% в количественном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз дистрибутора diHouse.
Это связано с сокращением поставок популярных брендов. Оставшиеся на российском рынке производители и новые китайские бренды могут удовлетворить спрос только в нижнем и среднем ценовых сегментах.
Еще одним фактором может быть перенасыщение рынка контрафактом. Спрос россиян на наушники и портативные колонки снижается из-за опасений приобрести подделку. Причем подобные товары успели сравняться по цене с оригинальными.
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