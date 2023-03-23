Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 29.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 марта 2023 года. Курс долл. США на вырос 2,77 коп., до 76,59 руб., евро — на 48,37 коп., до 82,77 руб.