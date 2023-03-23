Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 29.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 марта 2023 года. Курс долл. США на вырос 2,77 коп., до 76,59 руб., евро — на 48,37 коп., до 82,77 руб.
УрБК, Москва, 23.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 марта 2023 года. Курс долл. ...21.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 21.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 марта 2023 года. Курс долл. ...17.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2023 года. Курс долл. ...17.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 66 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 марта 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. ...