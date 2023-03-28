Через два года в Екатеринбурге появится новый районный суд в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году появится свой суд. Соответствующий проект был сегодня внесен в Государственную думу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, суд будет состоять из 20 федеральных судей и 54 работников аппарата суда. Для формирования штата суда дополнительных бюджетных ассигнований не потребуется — предполагается сформировать штат за счет перераспределения существующей штатной численности судей судов Свердловской области с учетом фактической нагрузки по рассмотрению судебных дел.



Академический районный суд города Екатеринбурга будет считаться образованным со дня назначения на должности судей не менее 2/3 от установленной численности судей и не позднее 1 марта 2025 года. После создания суда в районе, где на данный момент проживает порядка 150 тыс. человек, начнут создаваться другие органы государственной власти.