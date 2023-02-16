Число салонов связи сократилось на 5,5% в российских городах-миллионниках

УрБК, Москва, 28.03.2023. В России с 1 марта 2022 по 1 марта 2023 года на 5,5% сократилось число салонов связи в городах-миллионниках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных 2ГИС.



Сотовые операторы подтвердили наличие этой тенденции. Но они уточняют, что этот процесс идет постепенно: убираются неэффективные торговые точки. Реорганизация началась еще в период пандемии, когда произошел перекос в сторону интернет-покупок. Но полное исчезновение салонов связи маловероятно, поскольку онлайн-инструменты не смогут их полностью заменить.