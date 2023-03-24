Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков. Он вступит в должность 28 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.



В. Третьяков в разные годы занимался развитием внешнеэкономических связей на казахстанских предприятиях и возглавлял коммерческие организации Москвы. Также он работал в ОАО «Особые экономические зоны», министерстве Российской Федерации по делам Крыма, министерстве экономического развития РФ.