УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков. Он вступит в должность 28 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
В. Третьяков в разные годы занимался развитием внешнеэкономических связей на казахстанских предприятиях и возглавлял коммерческие организации Москвы. Также он работал в ОАО «Особые экономические зоны», министерстве Российской Федерации по делам Крыма, министерстве экономического развития РФ.
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