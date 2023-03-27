Доходность от сдачи однокомнатных квартир в аренду в Екатеринбурге составляет 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Доходность от сдачи однокомнатных квартир в аренду в Екатеринбурге в среднем составляет 5,2% в год. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



При расчетах учитывалось, что средняя цена «однушки» в уральской столице составляет 4 млн 962 тыс. 306 руб., средняя арендная ставка в этом сегменте — 21 тыс. 325 руб. в месяц.



Отметим, что доходность от сдачи двухкомнатных квартир в Екатеринбурге составляет 4,5%.