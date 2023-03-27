Доходность от сдачи однокомнатных квартир в аренду в Екатеринбурге составляет 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Доходность от сдачи однокомнатных квартир в аренду в Екатеринбурге в среднем составляет 5,2% в год. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
При расчетах учитывалось, что средняя цена «однушки» в уральской столице составляет 4 млн 962 тыс. 306 руб., средняя арендная ставка в этом сегменте — 21 тыс. 325 руб. в месяц.
Отметим, что доходность от сдачи двухкомнатных квартир в Екатеринбурге составляет 4,5%.
В Екатеринбурге годовая доходность от сдачи в аренду квартиры на первичном рынке в декабре составила 5,6%. На вторичном ...23.12.2022 В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду новой квартиры составляет 5,6%
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Екатеринбурге годовая доходность от сдачи в аренду квартиры на первичном рынке в ...22.04.2022 В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены ...22.04.2022 В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...02.11.2021 Средняя доходность от сдачи квартиры в Екатеринбурге составляет 6,1% годовых
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Средняя доходность от сдачи квартиры в Екатеринбурге составляет 6,1% годовых, срок ...