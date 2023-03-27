В Свердловской области в 2023 году проведут кадастровую оценку более 3 млн объектов недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Свердловской области в текущем году будет проведена государственная кадастровая оценка 3 млн 455 тыс. 966 объектов капитального строительства. Об этом сообщается на сайте министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО).
Как уточняют специалисты, объекты капитального строительства — это здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и машино-места. Так, в регионе насчитывается 1 млн 570 тыс. 175 квартир и 661 тыс. 119 индивидуальных жилых домов.
Стоимость кадастровых объектов при проведении кадастровой оценки на Среднем Урале определит «Центр государственной кадастровой оценки».
В июне предварительные результаты оценки разместят на официальном сайте Росреестра. Также отмечается, что в течение 30 дней после размещения результатов можно подать замечания в Центр государственной кадастровой оценки лично, почтой либо через МФЦ. Форма заявления размещена на сайте учреждения и на портале госуслуг.
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