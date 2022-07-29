Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг «Россети Урал» до уровня ruAA+

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал») до значения ruAA+. Прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у организации был рейтинг ruAA со стабильным прогнозом, сообщается на сайте «Россети Урал».
Рейтинг был повышен в связи с ростом фактических финансовых показателей за отчетный период. Вдобавок улучшились плановые финансовые показатели компании. Этому способствовал пересмотр тарифов на услуги по передаче электроэнергии с 1 декабря 2022 года, где регулятор предусмотрел превышение предельного уровня роста тарифа. В итоге рост среднегодового котлового тарифа в «Россети Урал» выше плановых темпов инфляции.
Риск-профиль отрасли компании оценивается агентством как сильный: уровень просроченной задолженности перед кредитными организациями в электросетевой отрасли ниже среднерыночного уровня, устойчивость электросетевого бизнеса к внешним шокам высокая. Отрасль обладает очень высокими барьерами для входа новых компаний, вероятность появления нового конкурента минимальна. Оценку рыночных и конкурентных позиций ОАО «МРСК Урала» сдерживает высокий уровень физического износа электросетевого оборудования.
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