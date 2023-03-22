Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,68%

УрБК, Москва, 24.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,51 руб., евро — 82,34 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,68%, европейской — на 0,05%.
УрБК, Москва, 22.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,93 руб., евро — ...14.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,32%
УрБК, Москва, 14.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,23 руб., евро — ...21.02.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...31.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%
УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...