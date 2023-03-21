Число безработных на Среднем Урале выросло до 15,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. По состоянию на 24 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 408 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 21 марта число безработных составляло 15 тыс. 334 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 74 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.