Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 1,6%, за месяц — на 3,7%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 422 квартиры в уральской столице. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 104 дня.

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