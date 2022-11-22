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В Свердловской области назначили нового министра агропромышленного комплекса

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. С 28 марта новым министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области станет Анна Кузнецова. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

До вступления в должность А. Кузнецова руководила министерством в статусе исполняющей обязанности. Свою карьеру она начинала в организациях общественного питания Екатеринбурга, занимала руководящие должности в крупнейших организациях области, специализирующихся на производстве мясной и молочной продукции. В минАПК А. Кузнецова работала с 2020 года, куда пришла на пост замминистра.

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