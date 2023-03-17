Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105,7 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. По состоянию на 20 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 722 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За неделю показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 1,3%.
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. По состоянию на 13 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...10.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 6 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 124 ...10.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. По состоянию на 6 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...10.02.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104 тыс. 029 рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. По состоянию на 6 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...03.02.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104,1 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. По состоянию на 30 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...