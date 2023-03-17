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Вчера, 17:55

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105,7 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 20 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 722 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 1,3%.

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