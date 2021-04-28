Конституционный суд РФ: Краткосрочная аренда квартир не считается гостиничной услугой

УрБК, Москва, 23.03.2023. Конституционный суд РФ постановил, что краткосрочная аренда квартир сама по себе не является гостиничной услугой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Этот вопрос рассматривался в связи с обращением псковского предпринимателя, который сдавал квартиру посуточно. Соседи пожаловались на шум, который создавали его клиенты, в том числе в ночное время. Поэтому владельцу запретили сдавать жилье в связи с запретом оказывать гостиничные услуги в жилых домах.
Однако Конституционный суд отметил, что собственник имеет право сдавать жилье по договору найма на срок, не превышающий пяти лет. Минимальный срок законодательством не предусматривается.
«При этом нормативно не установлено, наличие какого именно набора, объема и внешнего выражения предоставляемых услуг приводит к перерастанию допустимого найма жилого помещения в запрещенное оказание гостиничных услуг. Однако это не является препятствием для оценки данных обстоятельств судами и принятия ими сбалансированного решения», — говорится в сообщении.
В связи с этим суд обязан установить, создает ли краткосрочная сдача жилья для соседей неудобства, которые превышают те, что могут возникнуть при обычном использовании. Либо — что они повышают эксплуатацию мест общего пользования до интенсивности, характерной для гостиничной деятельности.
Также Конституционный суд поручил законодателям принять меры по урегулированию особенностей краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах.
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