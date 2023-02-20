В суд передано дело в отношении замдиректора Белоярской АЭС

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Уголовное дело в отношении замдиректора Белоярской АЭС Дениса Васькина передано в суд с обвинительным заключением. Дата заседания еще не назначена. Об этом говорится в картотеке Белоярского районного суда Свердловской области.



Уточним, что Д. Васькин был арестован в октябре 2022 года по обвинению в получении взятки. Его задержали сотрудники регионального УФСБ.