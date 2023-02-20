УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:24

В суд передано дело в отношении замдиректора Белоярской АЭС

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Уголовное дело в отношении замдиректора Белоярской АЭС Дениса Васькина передано в суд с обвинительным заключением. Дата заседания еще не назначена. Об этом говорится в картотеке Белоярского районного суда Свердловской области.

Уточним, что Д. Васькин был арестован в октябре 2022 года по обвинению в получении взятки. Его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2023 В Екатеринбурге заново рассмотрят уголовное дело в отношении двух бывших высокопоставленных правоохранителей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга заново рассмотрит уголовное дело в отношении ...

10.10.2022 Топ-менеджер Белоярской АЭС арестован по обвинению в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Замдиректора по общим вопросам Белоярской АЭС Денис Васькин был арестован сотрудниками ...

12.04.2016 Начальник муниципального учреждения ЖКХ Белоярского ГО предстанет перед судом за халатность

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2016. Уголовное дело в отношении начальника отдела капитального строительства, газификации и ...

25.03.2013 Дело экс-директора ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» передано в суд

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2013. Дело экс-директора ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» Юрия Коростелева, обвиняемого в ...

04.06.2012 Дело доцента УрГЭУ, уличенного в получении взяток, передано в суд

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2012. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело по обвинению ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (532)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18