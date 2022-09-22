На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. С 13 по 20 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 6,06%, до 240,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 2,46%, до 38,9 руб. за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 2,41%, до 780,25 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,11%, до 618,28 руб. за кг), а также на вареную колбасу (на 1,76%, до 483,04 руб. за кг).
Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 5,18%, до 170,95 руб. за кг), шлифованный рис (на 2,97%, до 122,43 руб. за кг) и соль (на 1,48%, до 16,27 руб. за кг).
С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...04.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали мясные консервы для детского питания
С 22 июля по 1 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на мясные консервы для детского ...04.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали мясные консервы для детского питания
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. С 22 июля по 1 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены ...23.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
С 10 по 17 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,43%, до 84,56 ...