На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

С 13 по 20 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 6,06%, до 240,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 2,46%, до 38,9 руб. за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 2,41%, до 780,25 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,11%, до 618,28 руб. за кг), а также на вареную колбасу (на 1,76%, до 483,04 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 5,18%, до 170,95 руб. за кг), шлифованный рис (на 2,97%, до 122,43 руб. за кг) и соль (на 1,48%, до 16,27 руб. за кг).