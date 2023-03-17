Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 42 коп.

УрБК, Москва, 23.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 11,88 коп., до 76,95 руб., евро — на 42,42 коп., до 82,96 руб.
УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2023 года. Курс долл. ...16.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 55 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 16.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 марта 2023 года. Курс долл. ...07.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. ...02.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...