Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 42 коп.

УрБК, Москва, 23.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 11,88 коп., до 76,95 руб., евро — на 42,42 коп., до 82,96 руб.