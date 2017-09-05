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Транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о свалке возле аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений о несанкционированной свалке возле екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Скопление отходов способствует привлечению и массовому скоплению птиц, это может создавать реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — говорится в сообщении.

В связи с этим транспортный прокурор поручил выполнить проверку, чтобы установить исполнение законодательства о безопасности полетов. Также будут устанавливаться причины образования свалки и дана оценка действий (бездействия) органов власти.

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