Евгений Куйвашев показал Сергею Кравцову новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили готовящийся к открытию новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Четырехэтажное здание площадью почти в 15 тыс. кв. м. возведено в рамках национального проекта «Образование». Здесь могут разместить 600 учащихся — 24 класса средней школы. Здание начнет принимать учеников уже в апреле.
В новом корпусе есть студии робототехники, 3D-моделирования, художественной керамики и современный кабинет биологии с интерактивным «Столом Пирогова». Он дает возможность со всех ракурсов ознакомиться с системами и органами человеческого тела. Закуплено специальное оборудование, которое позволит здесь открыть медицинский класс со следующего учебного года.
Также в здании предусмотрены медиацентр, библиотека с системой доступа к открытым фондам, актовый зал, издательский центр, предусматривающий пресс-центр с мини-типографией.
Во всех специализированных кабинетах есть цифровые лаборатории. Помимо спортзалов, на территории школы есть стадион с площадками для баскетбола, волейбола, беговой дорожкой, площадкой для воркаута.
Безопасность учеников обеспечит система контроля доступа, видеонаблюдение, современная система оповещения при пожаре. Кроме того, здание адаптировано для маломобильных граждан.
Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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