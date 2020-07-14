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Сегодня, 13:02

В России смягчили правила размещения летних кафе

УрБК, Москва, 22.03.2023. Правительство РФ расширило перечень объектов, для размещения которых не требуется оформлять право собственности на участок. В их числе оказались веранды для обустройства уличных кафе и площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Владельцы заведений общепита смогут организовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур, если земля под новыми посадочными местами является государственной или муниципальной собственностью и ранее не предоставлялась под другие цели.

Добавим, что вопрос оформления летних веранд также обсуждался властями Екатеринбурга и местными предпринимателями.

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