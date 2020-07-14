В России смягчили правила размещения летних кафе

УрБК, Москва, 22.03.2023. Правительство РФ расширило перечень объектов, для размещения которых не требуется оформлять право собственности на участок. В их числе оказались веранды для обустройства уличных кафе и площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Владельцы заведений общепита смогут организовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур, если земля под новыми посадочными местами является государственной или муниципальной собственностью и ранее не предоставлялась под другие цели.
Добавим, что вопрос оформления летних веранд также обсуждался властями Екатеринбурга и местными предпринимателями.
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2020. В Екатеринбурге приостановлена работа шести заведений общепита с летними верандами, в ...09.11.2015 Власти Екатеринбурга изменят порядок размещения нестационарных объектов
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2015. Администрация Екатеринбурга регламентирует порядок предоставления земельных участков ...16.02.2011 В 2011 году в Екатеринбурге будет работать порядка 210 летних кафе
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2011. С 1 мая 2011 года в Екатеринбурге стартует сезон работы летних кафе. Специалисты ...06.04.2010 Администрация Екатеринбурга согласовала 135 эскизов летних кафе
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2010. С 1 мая в Екатеринбурге стартует сезон работы летних кафе. На сегодняшний день ...21.01.2010 В 2010 году в Екатеринбурге будет работать более 170 летних кафе
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2010. На сегодняшний день уже согласовано порядка 30 эскизов летних кафе в Екатеринбурге. ...