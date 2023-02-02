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В Екатеринбурге водителям в апреле запретят парковаться на двух улицах

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Екатеринбурге в апреле на обеих сторонах улицы Декабристов, от переулка Университетский до проезда вдоль военного госпиталя, установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, предупреждающие дорожные таблички также установят на четной стороне улицы Розы Люксембург — от проезда между улицами Куйбышева,42б и Розы Люксембург, 54а до начала парковки возле улицы Розы Люксембург, 54.

Уточняется, что данное решение городских властей поможет повысить пропускную способность улиц мегаполиса.

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