В Екатеринбурге водителям в апреле запретят парковаться на двух улицах

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Екатеринбурге в апреле на обеих сторонах улицы Декабристов, от переулка Университетский до проезда вдоль военного госпиталя, установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, предупреждающие дорожные таблички также установят на четной стороне улицы Розы Люксембург — от проезда между улицами Куйбышева,42б и Розы Люксембург, 54а до начала парковки возле улицы Розы Люксембург, 54.
Уточняется, что данное решение городских властей поможет повысить пропускную способность улиц мегаполиса.
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