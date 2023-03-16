«Атомстройкомплекс» наградил лучших строителей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» провел ежегодную церемонию награждения лучших сотрудников рабочих специальностей и принял их в профсоюз «Лидер стройки». В этом году почетные знаки были вручены 24 работникам. Каждый кандидат был выдвинут непосредственным руководителем и утвержден советом директоров «Атомстройкомплекса», сообщили в пресс-службе компании.
Союз «Лидер стройки» был основан в 2008 году, новых участников в него приняли в пятнадцатый раз. В списке награжденных есть те, кто получает звание впервые, а есть и те, кто подтверждает звание «Лидера стройки» из года в год. По традиции награды они получили из рук генерального директора компании «Атомстройкомплекс» заслуженного строителя РФ Валерия Ананьева.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
«Помимо собственных, корпоративных наград, представляем наших строителей к наградам городского, областного и федерального уровня. Ежегодно мы снимаем художественные и документальные фильмы о строителях, организовываем фотовыставки, праздники, даем возможность каждому, кто своими руками преображает Екатеринбург, в полной мере ощутить себя героем, осознать свой важный, бесценный вклад в развитие родного города и благополучие его жителей. А еще мы вдохновляем молодежь на выбор строительной профессии — приглашаем на интересные и познавательные экскурсии по нашим объектам старшеклассников, студентов, проводим для них практические занятия, конкурсы, мастер-классы», — рассказала директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова.
В прошлом году «Атомстройкомплекс» стал ключевым партнером строительного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Застройщик уже участвует в подготовке кадров для строительной отрасли, за счет проекта эта работа станет еще более системной и эффективной. Благодаря «Профессионалитету» получить строительную профессию и устроиться на работу в «Атомстройкомплекс» сможет не только молодежь, но и взрослые люди, кто намерен поменять специальность.
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