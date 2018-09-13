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Вчера, 13:01

Глава Следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Глава Следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. Его обязанности сейчас исполняет полковник юстиции Анатолий Надбитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский руководил свердловским Управлением СК России с 2018 года. До этого он работал в Тюменской области. Анатолий Надбитов был переведен на Средний Урал в 2021 году из Калмыкии на должность первого заместителя главы регионального управления СК России.

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