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24.04.2023

Главным федеральным инспектором Свердловской области стал Михаил Богинский

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области назначен главный федеральный инспектор — им стал бывший глава регионального Следственного управления Следственного комитета России Михаил Богинский. Соответствующее распоряжение подписал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщается в Telegram-канале его аппарата.

«В полномочия главного федерального инспектора входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона», — говорится в сообщении.

М. Богинский родился в 1969 году в Казани. Свою карьеру в правоохранительных органах он начал в 1992 году в казанской прокуратуре. В Свердловской области М. Богинский работал с 2018 по 2023 год в качестве руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Ранее должность главного федерального инспектора Свердловской области занимал Андрей Руцинский. Он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию в мае 2022 года.

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