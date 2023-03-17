Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 21.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 63,78 коп., до 77,24 руб., евро — на 91,01 коп., до 82,37 руб.