На базе ММК состоялся круглый стол с участием представителей ведущих металлургических предприятий России

УрБК, Магнитогорск, 20.03.2023. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) состоялся круглый стол с участием представителей ведущих металлургических компаний. Мероприятие было посвящено обмену опытом и разбору лучших практик в решении производственно-технических задач. На встрече присутствовали специалисты и руководители ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», ЕВРАЗ ЗСМК и ООО УК «Металлоинвест».
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
В управлении информации и общественных связей ММК отметили, что подобные мероприятия постоянно проходят на различных площадках. Присутствующие сошлись во мнении, что сейчас при потере внешних рынков и обострении конкуренции следует делиться производственным опытом для сохранения технологического потенциала отечественной металлургической отрасли.
Круглый стол прошел в разноплановом формате: экскурсионная программа с посещением ключевой технологической цепочки комбината, обсуждение актуальных вопросов отрасли, опыта работы цифровых систем. Перед этим на вводном совещании круглого стола представители ММК выступили с докладами, где поделились своим опытом в различных направлениях.
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