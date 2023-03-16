Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 19,49 коп., до 76,60 руб., евро — на 32,17 коп., до 81,46 руб.