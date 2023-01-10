В России продлили до 2030 года мораторий на плановые проверки для ряда объектов

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В России до 2030 года продлили мораторий на плановые проверки в отношении ряда объектов контроля. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



Эта мера коснется объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений II класса опасности.



Помимо этого, в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, продлена возможность проводить профилактические визиты вместо плановых проверок. Если во время подобных мероприятий будут обнаружены нарушения, то допускается вынесение предписаний об их устранении. Вдобавок установлена возможность осуществления обязательного профилактического визита на основании поручений президента или правительства.



Также в России создан единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Через личные кабинеты на портале предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения, при необходимости обжаловать их в досудебном порядке с помощью специального сервиса подачи заявлений.