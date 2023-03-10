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Вчера, 16:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105,5 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. По состоянию на 13 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 540 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 1,5%.

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