Делегация Екатеринбурга прибыла в Ереван с деловым визитом

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Делегация Екатеринбурга под руководством главы города Алексея Орлова прибыла в армянскую столицу Ереван. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе официального визита А. Орлов проведет переговоры с вице-премьером республики Мгером Григоряном и министром экономики Ваганом Керобяном. Также состоится встреча с главой Еревана Грачья Саркисяном, где будет подписан протокол о намерениях установления сотрудничества между двумя городами. Для обмена опытом в строительной сфере делегаты посетят выставку «Кавказ: Строительство и ремонт EXPO 2023».
Уточним, что в состав делегации вошли представители администрации города, Уральской торгово-промышленной палаты, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, руководители почти двух десятков предприятий.
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. Делегация Екатеринбурга под руководством главы города Алексея Орлова в ходе своего ...20.05.2022 Делегация Екатеринбурга прибыла в Беларусь для расширения торгово-экономического сотрудничества
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. Делегация Екатеринбурга под руководством главы города Алексея Орлова в пятницу, 20 мая ...26.11.2015 Делегация строительного комплекса Екатеринбурга посетила Новосибирск
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2015. Делегация строительного комплекса Екатеринбурга с рабочим визитом посетила Новосибирск. ...13.10.2014 Екатеринбург посетит официальная делегация из Сочи
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2014. Официальная делегация Сочи в среду, 15 октября, посетит Екатеринбург. Представители ...13.03.2009 В Екатеринбург с официальным визитом прибывает делегация города Турин (Италия)
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. «С 15 по 17 марта в Екатеринбург с официальным визитом прибывает делегация города Турин ...