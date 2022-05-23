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Вчера, 13:41

Делегация Екатеринбурга прибыла в Ереван с деловым визитом

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Делегация Екатеринбурга под руководством главы города Алексея Орлова прибыла в армянскую столицу Ереван. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе официального визита А. Орлов проведет переговоры с вице-премьером республики Мгером Григоряном и министром экономики Ваганом Керобяном. Также состоится встреча с главой Еревана Грачья Саркисяном, где будет подписан протокол о намерениях установления сотрудничества между двумя городами. Для обмена опытом в строительной сфере делегаты посетят выставку «Кавказ: Строительство и ремонт EXPO 2023».

Уточним, что в состав делегации вошли представители администрации города, Уральской торгово-промышленной палаты, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, руководители почти двух десятков предприятий.

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