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Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 14,2 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 179,4 млн пасс. км (плюс 5,6% к уровню января 2022 года).

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