На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 17-19 марта ожидается температура воздуха от -4 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -13 градусов.



Также днем 18 марта на территории региона ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.