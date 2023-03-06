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Вчера, 12:42

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 17-19 марта ожидается температура воздуха от -4 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -13 градусов.

Также днем 18 марта на территории региона ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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