В Свердловской области планируют разрешить промышленникам заключать специальные инвестиционные контракты на региональном уровне

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить законопроект, по которому местные промышленники смогут заключать специальные инвестиционные контракты на региональном уровне. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Нововведение позволит обнулить налог на имущество и снизить налог на прибыль до 13,5%, если предприятие вложило в современное импортозамещающее производство более 300 млн руб.
Региональный специнвестконтракт уже действовал в Свердловской области до 2019 года, но федеральные власти приостановили возможность его подписания на региональном уровне. С 1 января текущего года это ограничение было снято, и Е. Куйвашев поручил вернуть этот механизм. Предполагается, что это обеспечит дополнительный стимул для производственных предприятий региона, поможет в развитии импортозамещающих технологий и реализовать инвестпрограммы в сфере промышленности, а также поспособствует повышению макроэкономических показателей области.
Сейчас министерство промышленности и науки Свердловской области ведет переговоры с предприятиями машиностроения, фармацевтики и металлургии, заинтересованными в заключении специального инвестиционного контракта.
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