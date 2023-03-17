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В Свердловской области утвердили налоговые льготы для промышленников

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утвердили возможность для промышленников заключать специальный инвестиционный контракт (СПИК) на уровне региона. Нововведение даст возможность установить налог на прибыль в 13,5% и обнулить налог на имущество для предприятий, которые вложат в импортозамещающее производство более 300 млн руб. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Напомню, что пониженная ставка 13,5% по налогу на прибыль была введена в нашем регионе с 2017 года, как для участников СПИК, заключенных на федеральном уровне, так и для СПИК, заключенных от имени Свердловской области. В 2019 году федерация временно ограничивала возможность по заключению и льготированию региональных СПИК. Сейчас такие ограничения сняты и восстановлены полномочия регионов по предоставлению пониженной налоговой ставки», — объяснил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Ограничение было отменено 1 января 2023 года, поэтому губернатор Евгений Куйвашев поручил вернуть налоговую льготу. Предполагается, что это стимулирует бизнес к заключению СПИК.

Сейчас региональное министерство промышленности и науки ведет переговоры с предприятиями машиностроения, фармацевтики и металлургии, которые заинтересованы в подписании таких договоров.

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