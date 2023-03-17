В Свердловской области утвердили налоговые льготы для промышленников

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утвердили возможность для промышленников заключать специальный инвестиционный контракт (СПИК) на уровне региона. Нововведение даст возможность установить налог на прибыль в 13,5% и обнулить налог на имущество для предприятий, которые вложат в импортозамещающее производство более 300 млн руб. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Напомню, что пониженная ставка 13,5% по налогу на прибыль была введена в нашем регионе с 2017 года, как для участников СПИК, заключенных на федеральном уровне, так и для СПИК, заключенных от имени Свердловской области. В 2019 году федерация временно ограничивала возможность по заключению и льготированию региональных СПИК. Сейчас такие ограничения сняты и восстановлены полномочия регионов по предоставлению пониженной налоговой ставки», — объяснил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.
Ограничение было отменено 1 января 2023 года, поэтому губернатор Евгений Куйвашев поручил вернуть налоговую льготу. Предполагается, что это стимулирует бизнес к заключению СПИК.
Сейчас региональное министерство промышленности и науки ведет переговоры с предприятиями машиностроения, фармацевтики и металлургии, которые заинтересованы в подписании таких договоров.
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить законопроект, по ...30.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил действие льготы на имущественный налог для аэропорта Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил постановление о продлении на ...14.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова министром экономики и территориального развития
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность ...22.11.2022 В Свердловской области налоговые преференции для бизнеса в 2023-2025 годах превысят 62 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области объем налоговых преференций на 2023-2025 года составит 62,5 млрд ...27.07.2022 В Свердловской области расширили льготы для участников инвестиционных проектов
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. Заксобрание Свердловской области поддержало инициативу регионального правительства о ...