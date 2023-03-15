Свердловчанам рассказали о новых возможностях сервиса «Уплата налогов и пошлин»

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области сообщает о появлении новых разделов в сервисе «Уплата налогов и пошлин»: «Уплата фиксированных страховых взносов» и «Уплата авансов вместо подачи уведомления».
Возможность уплатить фиксированные страховые взносы досрочно для уменьшения налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН) доступна с I квартала 2023 года. Сервис сам заполнит нужные платежные реквизиты.
Нововведение освободит граждан от необходимости подавать заявление по статье 78 Налогового кодекса РФ о направлении суммы единого налогового платежа в счет будущих платежей. Необходимо, чтобы к началу срока уплаты страховых взносов сальдо Единого налогового счета (ЕНС) было положительным.
Помимо этого, обновленный сервис дает возможность внести новый авансовый платеж, не направляя уведомление о его начислении. Сервис и автоматизированная система ФНС примут платеж, на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Специалисты Управления ФНС России по Свердловской области рассказали о нюансах Единого ...23.01.2023 Свердловское Управление ФНС России дало пояснения к новым реквизитам для уплаты налогов
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Специалисты Управления ФНС России по Свердловской области дали пояснения к новым ...14.12.2022 Свердловское УФНС проведет день открытых дверей в связи с переходом всех плательщиков на новую систему уплаты налогов
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. На Среднем Урале во всех отделениях налоговой службы 15 декабря пройдет день открытых ...22.03.2022 Свердловчанам напомнили об электронном сервисе для заполнения платежных документов на сайте ФНС России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. Свердловчанам напомнили об электронном сервисе для заполнения платежных документов на ...09.09.2020 Минфин РФ предложил ввести единый налоговый платеж для ИП и юрлиц
УрБК, Москва, 09.09.2020. Минфин РФ предложил распространить механизм единого налогового платежа на индивидуальных ...