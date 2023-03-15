Свердловчанам рассказали о новых возможностях сервиса «Уплата налогов и пошлин»

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области сообщает о появлении новых разделов в сервисе «Уплата налогов и пошлин»: «Уплата фиксированных страховых взносов» и «Уплата авансов вместо подачи уведомления».



Возможность уплатить фиксированные страховые взносы досрочно для уменьшения налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН) доступна с I квартала 2023 года. Сервис сам заполнит нужные платежные реквизиты.



Нововведение освободит граждан от необходимости подавать заявление по статье 78 Налогового кодекса РФ о направлении суммы единого налогового платежа в счет будущих платежей. Необходимо, чтобы к началу срока уплаты страховых взносов сальдо Единого налогового счета (ЕНС) было положительным.



Помимо этого, обновленный сервис дает возможность внести новый авансовый платеж, не направляя уведомление о его начислении. Сервис и автоматизированная система ФНС примут платеж, на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.