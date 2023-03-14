Официальный курс доллара США вырос на 66 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 66,38 коп., до 76,40 руб., евро — на 26,55 коп., до 81,14 руб.