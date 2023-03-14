Официальный курс доллара США вырос на 66 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 66,38 коп., до 76,40 руб., евро — на 26,55 коп., до 81,14 руб.
УрБК, Москва, 16.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 марта 2023 года. Курс долл. ...14.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 47 коп., евро вырос на 20 коп.
УрБК, Москва, 14.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 марта 2023 года. Курс долл. ...07.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. ...02.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...