Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,37%

УрБК, Москва, 16.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,26 руб., евро — 81,20 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,37%, европейской —на 0,34%.
УрБК, Москва, 14.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,23 руб., евро — ...02.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,47%
УрБК, Москва, 02.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,62 руб., евро — ...21.02.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...31.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%
УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...