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Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито Авто» в Екатеринбурге в январе-феврале выросло на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию сервиса, спрос на такие автомобили на платформе в Екатеринбурге за год увеличился на 46%.

При этом средняя цена автомобилей с пробегом из-за границы в городе в январе-феврале этого года, по данным «Авито Авто», составила 1 млн 535 тыс. руб.

Чаще всего под заказ из-за рубежа на платформе в Екатеринбурге в начале 2023 года предлагают автомобили с пробегом брендов Toyota, Honda, Nissan, Kia и Hyundai.

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