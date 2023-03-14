Официальный курс доллара США вырос на 55 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 16.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 55,30 коп., до 75,74 руб., евро — на 35,71 коп., до 80,87 руб.