Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить дополнительную поддержку внесшим весомый вклад в развитие региона гражданам

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание законопроект о повышении социальных гарантий для почетных граждан региона и обладателей знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Нововведение предполагает увеличение единовременных и ежемесячных выплат для них. Планируется поднять до 40 тыс. руб. ежемесячное пособие почетным гражданам Свердловской области, а пособие для их вдов или вдовцов — до 20 тыс. руб.



Также до 40 тыс. руб. планируется увеличить ежемесячную выплату обладателям знака «За заслуги» первой степени. Единовременное пособие для тех, кому присвоено это звание третьей степени, предлагается повысить до 60 тыс. руб., второй степени — до 100 тыс. руб., третьей степени — до 160 тыс. руб.