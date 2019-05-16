В Свердловской области затруднено движение по трассе Р-242 в сторону в Перми

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Свердловской области на трассе Р-242 с 211 по 216 км в сторону Перми затруднено движение грузового транспорта. Сложности возникли из-за большого автомобильного потока и зимней скользкости на дороге. На месте работает комбинированная дорожная техника, сообщается на сайте ФКУ «Уралуправтодор».
Уточним, что ранее в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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