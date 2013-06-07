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Вчера, 14:01

ФТС России частично вернулась к публикации информации о внешней торговле

УрБК, Москва, 13.03.2023. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично вернулась к публикации статистики о внешней торговле. На сайте ведомства представлены стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год.

«Впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года», — говорится в сообщении.

Уточним, что ФТС в апреле 2022 года объявила о приостановке публикации этих данных.

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