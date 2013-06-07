ФТС России частично вернулась к публикации информации о внешней торговле

УрБК, Москва, 13.03.2023. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично вернулась к публикации статистики о внешней торговле. На сайте ведомства представлены стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год.
«Впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года», — говорится в сообщении.
Уточним, что ФТС в апреле 2022 года объявила о приостановке публикации этих данных.
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2013. Внешнеторговый оборот России в I квартале снизился на 0,7%, составив 267,6 млрд долл. ...09.08.2012 Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Курганской таможни в I полугодии составил более 400 млн долл. США
УрБК, Курган, 09.08.2012. В I полугодии 2012 года в зоне ответственности Курганской таможни внешнюю торговлю ...03.04.2012 Екатеринбургская таможня: ведущие места во внешней торговле в 2012 году занимают Нидерланды, Китай и Италия
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. В I квартале 2012 года внешнеторговый оборот в Екатеринбурге и Свердловской области ...08.02.2012 Ведущие места во внешней торговле через Курганскую таможню занимают Узбекистан, Кувейт и Китай
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. В 2011 году, по данным деклараций на товары, оформленных на таможенных постах, в зоне ...26.08.2010 Стоимостные поставки меди на экспорт из Свердловской области выросли более чем в 2 раза
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2010. Основу экспорта Свердловской области во внешней торговле в январе — июне 2010 ...