ФТС России частично вернулась к публикации информации о внешней торговле

УрБК, Москва, 13.03.2023. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично вернулась к публикации статистики о внешней торговле. На сайте ведомства представлены стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год.



«Впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года», — говорится в сообщении.



Уточним, что ФТС в апреле 2022 года объявила о приостановке публикации этих данных.