Доля внешней торговли УрФО в 2023 году снизилась на 14%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. По итогам января-сентября 2022 года внешнеторговый оборот Уральского региона снизился ...13.01.2017 Объем внешнеторгового оборота в зоне Екатеринбургской таможни в 2016 году снизился на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Стоимостной объем внешнеторгового оборота в регионе деятельности Екатеринбургской ...27.03.2014 Внешнеторговый оборот УрФО в январе-феврале 2014 года составил 2,5 млрд долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2014. Внешнеторговый оборот УрФО в январе-феврале 2014 года составил 2,5 млрд долл. США, ...29.03.2013 Внешнеторговый оборот Свердловской области в 2012 году составил более 13 млрд долл. США
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2013. Внешнеторговый оборот Свердловской области в 2012 году составил более13 млрд долл. США. ...25.01.2011 В 2010 году 55,5% от общего объема экспорта из Уральского региона составили металлы и изделия из них
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2011. Товарооборот Уральской таможни со странами СНГ в 2010 году уменьшился на 2,9% по ...