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Доля внешней торговли УрФО в 2023 году снизилась на 14%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Доля внешней торговли УрФО по итогам 2023 года снизилась на 14%. Об этом рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Доля внешней торговли УрФО по итогам 2023 года снизилась на 14%. 33% в общем объеме внешнеторгового оборота пришлось на КНР. Далее идут Турция (14%), Узбекистан (10%), США (8%) и Франция (5%)», — заявил А. Фролов.

По его словам, структура внешней торговли УрФО осталась экспортно ориентированной. 75% от всего объема внешней торговли округа приходится на экспорт, 25% — на импорт.

Объем импорта в 2023 году сократился на 7% по сравнению с 2022 годом. Основным торговым партнером в сфере импорта был Китай (43%), далее идут Узбекистан (8%) и Индонезия (6%). В товарной структуре импорта УрФО 38% заняла доля машин и оборудования, 18% — продукции химической промышленности, 15% пришлось на металлы, 11% — на продовольственные товары.

Объем экспорта в 2023 году сократился на 16,6% по сравнению с 2022 годом. Доля экспорта в Китай составила 31%, в Турцию — 18%, в Узбекистан — 11%, в США — 10%, во Францию — 5%. В структуре экспорта 52% занимают черные и цветные металлы, 31% — продукция химической промышленности.

В рамках параллельного импорта в УрФО было ввезено в 2023 году 950 т товаров на сумму 36,5 млн долл. США, что на 30% больше, чем в 2022 году. В основном речь идет об одежде, обуви, парфюмерии, промышленном оборудовании, станках и запасных частях к ним, а также о запчастях к автомобилям.
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